CLIP oferece ventilador ao Hospital Pedro Hispano

O Colégio Luso Internacional do Porto (CLIP) conseguiu angariar 20 mil euros na recolha de fundos que anunciou a semana passada e adquiriu um ventilador que doou ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Dos 20 mil euros, oito mil foram um contributo do CLIP.

“Em apenas seis dias conseguimos algo que mostra bem a força da solidariedade da nossa comunidade, a vontade de ajudar. Agradeço a todos os doadores que permitiram a aquisição deste equipamento raro neste momento de emergência devido à covid-19”, refere o diretor do CLIP, em comunicado.

O colégio recorda que Portugal é um dos países europeus com “piores infraestruturas de cuidados intensivos”, especialmente no que toca a ventiladores, com menos de cinco camas por cada 100.000 habitantes e, como tal, “o pior preparado” e muito abaixo da média europeia com 12 camas para cada 100.000 pessoas. “Ao contrário de outros países, não temos uma reserva de ventiladores, colocando-nos vulneráveis caso o número de pacientes aumente e, como tal, quisemos dar o nosso contributo”, conclui Francisco Marques.