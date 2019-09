Cofina avança com OPA sobre 100% da Media Capital por 180 milhões

A Cofina confirmou este sabado de manha que vai avançar com uma OPA sobre a Media Capital SGPSD, depois de “no dia 20 de setembro de 2019, de um contrato de compra e venda de ações com a Promotora de Informaciones, S.A. (“PRISA”), para a aquisição de ações representativas de 100% do capital social da Vertix, SGPS, S.A. (“Vertix”), que é titular de ações representativas de 94,69% (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) dos direitos de voto do Grupo Média Capital, SGPS, S.A. “

A informaçao foi confirmada em comunicado a CMVM, divulgado este sabado de manha.

O documento e um “anuncio preliminar de lançamento de oferta publica geral e voluntaria de aquisiçao de açoes representativas do capital social do grupo media capital , SGPS, S.A.”

A informaçao enviada a CMVM mostra que a dona do Correio da Manhã propõem pagar 2,3336 euros por cada ação da dona da TVI, que não é controlada pela Prisa, e ainda 2,1322 euros pelas mais de 80 milhões de ações que, estas sim, pertencem ao grupo espanhol. Ao todo, a oferta da Cofina chega a um valor final de 180 milhões de euros.

Em atualizaçao.