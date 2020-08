Comissão Europeia compromete-se com mais 30 milhões de euros de apoio ao Líbano

A Comissão Europeia anunciou este domingo ajuda humanitária suplementar ao Líbano no valor de 30 milhões de euros na videoconferência internacional de doadores de ajuda ao país após a explosão no porto de Beirute da passada terça-feira.

Em comunicado, a Comissão refere que o apoio vai reforçar o valor de 33 milhões de ajuda de emergência já prometidos pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em contacto telefónico com o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, na última quinta-feira.

A explosão de químicos armazenados no porto de Beirute na última semana provocou a morte de 158 pessoas, arrasando bairros inteiros e deixando mais de 250 mil desalojados. Os danos da explosão na capital poderão representar uma perda de 25% no PIB libanês, segundo estimativas de economistas citados pela Reuters, e as autoridades do país enfrentam agora fortes protestos na rua, que envolvem confrontos com a polícia.

A conferência para ajuda ao Líbano foi convocada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, que deixou hoje um apelo a que a comunidade internacional ponha de parte a desconfiança relativamente ao governo libanês e assegure ajuda.

Da parte de Bruxelas, o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarčič, agradeceu a mobilização de países da UE que permitiu o reforço da doação antes anunciada. “A UE tem estado a ajudar o Líbano desde imediatamente após a explosão, mobilizando centenas de peritos de resgate e enviando ajuda médica para Beirute. Agradeço a todos os países europeus que puseram a solidariedade em ação. À medida que a necessidades aumentam, temos estado a assegurar apoio humanitário a centenas de milhares de entre os mais vulneráveis. Nestas horas críticas, a UE está a garantir abrigo, apoio médico de emergência, água e saneamento, e assistência alimentar”.

“Estamos comprometidos em estar a lado da população do Líbano hoje e no longo prazo para a ajudar a recuperar”, disse o responsável do executivo europeu.

As verbas prometidas pela Comissão serão canalizadas através de agências da Nações Unidas, organizações não-governamentais e outras organizações internacionais e o seu uso será “monitorizado rigorosamente”, refere o comunicado.