Como a viagem de Paddy mudou Lisboa e Dublin

Em 2009, três jovens irlandeses iniciaram um ciclo de conferências que abriu a porta ao nascimento da maior cimeira tecnológica do mundo. Arrancou em Dublin, mas foi em Lisboa que ganhou asas.

Adrian Weckler lembra-se bem de quando o multimilionário Elon Musk aceitou ser orador da Web Summit (WS). O evento ainda estava em Dublin e longe de mobilizar as 70 mil pessoas de hoje. “Musk disse que aceitara ir a Dublin porque esperava uma grande festa com pessoas como o Bono dos U2”, conta o editor de tecnologia do Irish & Sunday Independent ao Dinheiro Vivo. A “atmosfera da cidade” era a grande vantagem da capital, cujas infraestruturas e transportes de pouca capacidade, além do wi-fi, acabariam por ser fundamentais na mudança do evento para Lisboa.

A Irlanda foi casa da Web Summit entre 2009 e 2015. Mas a organização liderada por Paddy Cosgrave só começa a contar em 2010. “Na altura fiz duas coisas, a Lectures Ireland e a Dublin Web Summit Series, uma série de talks que arrancou em fevereiro 2010 e outra em junho”, conta o fundador e CEO. “A primeira Web Summit a sério, que recebeu os fundadores do Youtube e do Skype, foi em outubro de 2010”, recorda.

“Dublin era um local interessante em 2009, quando se sentia ainda o impacto da recessão”, conta Jess Kelly, jornalista da rádio Newstalk. O PIB irlandês, longe dos dias de Tigre Celta, terminaria o ano a contrair 5,1%. Em 2010, a economia cresceu 1,8%, mas o défice era de 32% – Bruxelas não permite mais de 3%. No final desse ano, veio a troika e o resgate financeiro que prometia salvar a banca da bolha imobiliária.

“A WS começou na altura certa, quando o ecossistema começou a crescer e fazia todo o sentido que Paddy e cia. criassem um evento”, diz a jornalista. No piloto, em 2009, não houve mais de 120 participantes “e quase todos se conheciam”, porque estavam interessados ou envolvidos no mundo tecnológico, lembra Paddy. Mas rapidamente o evento passou as fronteiras da Irlanda e começou a atrair mais tecnológicas. “Mais de 40 vieram à Irlanda e só depois abriram escritórios”, conta o empreendedor.

O país “já estava no mapa porque oferecia algo bem diferente do que Portugal dá – os incentivos fiscais”, que começaram por ser atribuídos à Apple. “A maioria das empresas está em Dublin por questões de impostos, têm ali a área de vendas e o apoio ao cliente. É muito diferente de criar software”, como está a acontecer em Portugal, reforça Cosgrave.

Quando o governo de Passos piscou o olho à cimeira, em 2015, Lisboa já tinha seguido a “saída limpa irlandesa”. Nesse ano, o PIB cresceu 1,8% (depois de 0,8% em 2014), porém o défice ainda era de 4,4% e a dívida batia recordes: 132,9% do PIB.

Aterragem em Lisboa

Ainda ninguém sonhava que a cimeira ficaria cá até 2028 e já Fernando Medina esbanjava elogios: “O impacto da Web Summit vai ser extraordinário, tem um valor incalculável para Lisboa. Vai permitir-nos entrar na Liga dos Campeões dos ecossistemas de empreendedores.”

Confirmou-se, diz João Borga, diretor da Startup Portugal, entidade responsável pelo desenho de uma estratégia de empreendedorismo. “A primeira coisa que o evento fez foi mudar a perceção do que Portugal é para uma comunidade de inovadores. Poderia conseguir-se com campanhas de marketing, mas nada como experimentar.” Além disso, contribuiu para “o rebranding: passámos a ser o sítio onde se discute a inovação e não onde se põe centros de operações secundárias. Há centros de investigação, empreendedores reúnem-se com investidores e debatem com startups o futuro… temos o Davos desta comunidade.”

José Salas Pires destaca que o evento “veio reforçar até as iniciativas do governo para as startups”. “Inicialmente tentávamos vender Portugal como destino turístico, país seguro… com a WS mostrámos que temos qualidade de recursos humanos e universidades fantásticas. Não somos só praia, sol e segurança mas também competência, bom ensino e vantagens na criação de negócios”, salienta o presidente da ANETIE, associação que representa as tecnológicas.

Os números confirmam: só no ano passado foram investidos 485 milhões em startups. O impacto destas empresas no PIB foi de 1,1% e de 2016 a 2018 abriram mais de 25 mil empregos. O volume de exportações cresceu em 673 milhões, valor que escalou para 1,1 mil milhões em 2018. Para o futuro, há que transformar visibilidade em retenção de empresas, destaca José S. Pires. “Precisamos de mais capital. É facil encontrar seed, business angels, mas queremos venture capital, mais músculo financeiro. Precisamos de startups estrangeiras. A nível fiscal temos espaço para melhorar – e o governo está a dar passos na direção certa. O terceiro ponto é trazer empreendedores, jovens de elevado potencial. E aí haverá retenção de talento.”

Parceiro de Paddy, Adrian Weckler estreou-se em Lisboa em 2016 e ficou rendido. “É muito mais fácil andar na WS em Lisboa do que em Dublin. Na primeira vez que aqui vim fiquei arrebatado.” Jess Kelly concorda: “A evolução tem sido incrível. O caminho não tem sido fácil, mas o evento já se tornou um dos principais eventos no calendário tecnológico. A equipa da WS parece estar a aprender com os anos e está cada vez mais forte.”

Empresa de sucesso

Numa década, não mudaram só os países, também a Manders Terrace, que detém a WS, está em expansão, com os lucros a disparar desde a mudança para Lisboa. Em 2015, quando disse adeus a Dublin, o grupo – detido maioritariamente (81%) por Paddy Cosgrave, através da Proto Roto, e que tem os irlandeses David Kelly (12%) e Daire Hickey (7%) como sócios – registava um lucro operacional de 128 mil euros. Em 2016, excedia os dois milhões e um ano mais tarde quase duplicava.

A justificar a crescimento está o enorme aumento do número de participantes: na última edição de Dublin eram 30 mil; na estreia em Lisboa reuniu 50 mil e no ano passado chegou a 70 mil participantes – número que se espera que torne a subir quando Lisboa tiver um espaço com mais capacidade.