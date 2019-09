Como conseguir poupar mais dinheiro todos os meses?

Muitos podem afirmar que é difícil colocar algum dinheiro de parte todos os meses. Mas nossa capacidade de poupança caracteriza-se muito mais pela mudança de comportamentos do que propriamente da existência de disponibilidade orçamental, defende a Reorganiza.

Prova disso, lembra a consultora, é a constatação da capacidade de poupança dos portugueses em anos como 2008 versus 2018. Numa altura de maior aperto financeiro, os portugueses tinham índices de poupança que eram mais do dobro dos índices de poupança atuais.”

A melhor forma para poupar dinheiro todos os meses é considerar a poupança como uma despesa obrigatória, “uma prioridade ao nível de despesas como a casa, supermercado ou transportes.” A Reorganiza salienta que continuar a olhar para a poupança como o valor que colocamos de parte ao final do mês pode ser um erro.

“É curioso verificar que as pessoas se habituaram a fazer uma poupança com entregas programadas, que saem da conta de forma automática logo no dia seguinte a receberem o salário”, conta.

Para o ajudar, a consultora aconselha o cumprimento da “Regra dos 3 Ps” – para ser eficaz, a poupança deve ser Pouca (5% ou 10% do seu salário líquido), Possível (ajustada a todos os meses do ano) e Progressiva (ir aumentando ano após ano, ou pelo menos nunca baixar do patamar onde se encontra).