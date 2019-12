Conheça o grupo Vila Galé, especialista português em hotéis temáticos

O grupo hoteleiro Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro português, com mais de três décadas de existência – nasceu em 1986. É atualmente responsável pela gestão de 34 unidades hoteleiras: 25 em Portugal (Algarve, Beja, Évora, Elvas, Oeiras, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Porto, Braga, Douro e Madeira) e nove no Brasil (Rio de Janeiro, Fortaleza, Caucaia, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros e Angra dos Reis), com um total de 7.454 quartos e 15.286 camas.

Contando com cerca de 3.200 funcionários, grande parte do sucesso da Vila Galé deve-se à estreita ligação que existe entre todos, formando uma equipa coesa, que partilha uma enorme paixão pela hotelaria e pelo turismo.

Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do Vila Galé, explica-nos que “o que distingue o grupo é a forma como se trabalham os seus recursos humanos, como se relacionam entre si e com os clientes”. Daí que se procura sempre “esforço, trabalho e dedicação e procura constante de melhorar o produto”.

Os hotéis temáticos têm distinguido o grupo português, havendo exemplos de unidades hoteleiras ligadas ao cinema, dança, moda, poesia, pintura, espalhados um pouco por todo o país. O objetivo? “Enriquecer a experiência de quem visita, para que possam ter vivências diferentes”.

Quando ao público que visita os hotéis é muito alargado, de jovens casais até a pessoas com 80 anos, mas “a grande maioria são famílias com crianças”. O mercado brasileiro é uma das principais apostas e em breve vão abrir em Manteigas o primeiro hotel de montanha do grupo Vila Galé.

O melhor é ver o vídeo.

