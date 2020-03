É o tema do momento e já afeta quase todos os setores da economia, do turismo à indústria de manufatura, passando pela aviação, cinema, moda, conferências e feiras. Existem já milhões de pessoas a serem colocadas em quarentena, enquanto outras são incentivadas a trabalhar em casa para evitar riscos de contaminação.

Esta mobilidade limitada está a causar sérios estragos nas economias do mundo, mas em sentido inverso está a levar a uma subida das ações da Netflix, isto porque a maior empresa em streaming de vídeo a nível mundial traz entretenimento para quem tem de ficar em casa. A Netflix tem tido um dos melhores desempenhos no índice S&P 500, contrastando com um mar de descidas.

Os investidores estão a rumar para a Netflix que é vista como um porto seguro já que se julga que o serviço de streaming vai beneficiar com as quarentenas e aumentar o seu número de subscritores, que é já de 167 milhões. A pergunta que fica é mesmo: Afinal, o que mais as pessoas vão fazer quando ficam presas em casa?

As ações da Netflix subiram cerca de 18,6% em pleno declínio de quase 800 pontos na Dow Jones na terça-feira, ao mesmo tempo que as ações das salas de cinema continuam em queda livre: a AMC Entertainment caiu 19,6% desde o início do ano, enquanto a Cinemark caiu 28,5% e o Live Nation, proprietário da Ticketmaster caiu quase 16,4% até agora em 2020. O mercado chinês de cinema perdeu mais de 220 milhões de dólares em receitas estimadas devido ao coronavírus e, estima-se, as salas de outros países também vão ser afetadas.

Mentalidade de ficar em casa

Com o novo coronavírus a espalhar-se pela Europa e pelos EUA, os consumidores devem aumentar o tempo em casa e, embora isso leve a menos receitas na indústria do cinema, espera-se aumento de receitas nos serviços digitais. Daí que Wall Street esteja a apresentar listas de ações pensadas para este fenómeno de “Ficar em Casa”. Além da Netflix, que está no topo da lista, espera-se se a Amazon (vendas online ao domicílio e serviço de streaming de música e vídeo), Slack (comunicação remota profissional) e Zoom (serviço de videoconferências) vejam as suas ações a beneficiar economicamente com o surto do Covid-19.

Neste momento, existem quase 97 mil casos de coronavírus Covid-19 em todo o mundo e mais de 3300 mortes, além de milhões de pessoas em quarentena ou aconselhadas a ficar em casa.

Pode ver aqui o mapa mundial atualizado com os números relacionados com o coronavírus Covid-19.