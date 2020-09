Covid-19. 552 novos casos e 13 mortes. Há 192 casos recuperados

O boletim epidemiológico da DGS deste domingo indica que nas últimas 24h houve mais 552 casos confirmados de covid-19 e mais 13 mortes atribuídas à doença. Houve ainda 192 casos dados como recuperados. O aumento é de 0,8%, nos casos de infecção, sendo que há agora 21.069 casos activos, mais 347.

O número de óbitos chega aos 1912 e o de casos totais, desde o início da pandemia, aos 68.577; O total de casos recuperados é de 45.596.

Em Lisboa e Vale do Tejo há 179 novos casos e 10 das 13 mortes registadas. No Norte houve 273 casos e 3 mortes. No centro houve 29 casos registados e no Alentejo mais 35 casos. No Algarve são 33 casos.

Nas regiões autónomas houve mais dois casos nos Açores e mais um na Madeira.

Quanto a internamentos, há mais 14 casos, um total de 511, dos quais 63 nos cuidados intensivos, menos uma pessoa.