Covid-19. Há mais 306 casos positivos em Portugal e duas mortes

Em 24 horas, foram detetados mais 306 casos de pessoas infetadas em Portugal, uma subida de 0,7% em relação a domingo. O número total de infetados pela covid-19 situa-se agora nos 46 818, de acordo com os dados divulgados pelo boletim epidemiológico da DGS desta segunda-feira.

Destes 306 novos casos, a maioria foi detetado na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 254 casos em 24 horas.

Com mais duas mortes nas últimas 24 horas, o número de vítimas mortais eleva-se assim para as 1 662 desde o início da pandemia em Portugal.

O número de casos recuperados subiu para os 31 065, com a recuperação de mais 158 pessoas em relação a domingo, dia 12 de julho.

Segundo os dados da DGS, estão internadas 467 pessoas nos hospitais portugueses, mais cinco em relação a domingo. Há ainda registo de 63 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos, com estado de saúde que necessita de maior atenção. Face a domingo, cinco pessoas saíram dos cuidados intensivos nas últimas 24 horas.

Neste momento, há ainda 1 291 pessoas a aguardar resultados laboratoriais. A DGS indica ainda que há 34 301 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Analisando por área geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de casos positivos, com 22 865, seguida pela região Norte do país, com 18 142 casos.