Covid-19. Mais 131 infeções e seis mortes nas últimas 24 horas

As autoridades de saúde conformaram este domingo mais seis mortes e 131 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. O número de casos contabilizados em Portugal atinge agora os 52 668, numa subida de 0,2% face ao balanço do dia anterior, com o número total de óbitos a elevar-se a 1756.

O peso das novas infeções registadas na zona da Grande Lisboa é menor este domingo, com a região em torno da capital a registar apenas 69 novos casos, 53% das infeções que se somam este domingo no país, mas a contar mais quatro mortes.

De acordo com o boletim diário da Direção Geral de Saúde, a região Norte regista mais 48 casos positivos do novo coronavírus, menos um que no dia anterior, mas agora 37% do total diário devido aos menores números contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo. O Norte regista também uma morte este domingo.

O Centro, por outro lado, regista apenas mais um caso positivo do novo coronavírus. Já no Alentejo, registam-se apenas mais duas infeções. No Algarve contam-se mais três casos positivos e uma morte.

Nas ilhas, os Açores contam mais sete casos, e os dados da Madeira mantêm-se inalterados face ao balanço de ontem.

Os dados da Direção Geral de Saúde deste domingo mostram que há 33 pessoas em cuidados intensivos, as mesmas do dia anterior. Há mais nove pessoas internadas, num total de 366.

O número de recuperados atinge hoje 38 511 pessoas, mais 147 que ontem.

Atualizado às 14h49