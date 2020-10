Covid em duas imagens: Só Lisboa, Sintra e Loures têm mais de 200 casos

Numa altura em que o país está em desconfinamento, mas a pandemia ainda está longe de estar erradicada, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as terças-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Casos por concelho a 4 de outubro

Durante os primeiros dias de outubro, o número de concelhos com mais de 50 casos por 10 mil habitantes reportados atingiu os 82, dos quais 21 concelhos apresentam um número de casos por 10 mil habitantes superior a 100.

Evolução semanal do número de novos casos

Na semana de 28 de setembro a 4 de outubro, foram reportados mais 4328 novos casos ao nível de concelho. Lisboa com 448, Sintra com 363 e Loures com 265 formam o top 3, sendo os únicos concelhos com mais de 200 novos casos neste período.

