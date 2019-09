Crédito ao consumo atinge máximo histórico de 515 milhões em julho

Os bancos concederam um montante recorde de 515 milhões de euros em novo crédito ao consumo, em julho deste ano, enquanto o valor dos empréstimos para compra de habitação aumentou para 967 milhões de euros, o máximo desde junho de 2018.

Face ao mês anterior, o novo crédito ao consumo registou um aumento de 23% e o crédito à habitação cresceu 14%.

“Os volumes de novas operações para habitação, consumo e outros fins totalizaram 967, 515 e 183 milhões de euros, respetivamente. O montante das novas operações de empréstimos ao consumo representa um máximo histórico”, refere o Banco de Portugal numa nota estatística divulgada esta terça-feira.

Quanto às taxas de juro dos novos contratos, nas operações de crédito a particulares para habitação, a taxa de juro média diminuiu sete pontos base para 1,26%, “tratando-se de um novo mínimo histórico”.

“No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram, respetivamente, de 7,00% e 4,21%”, adianta a nota.

Desde o início do ano, os bancos concederam um total de 5.898 milhões de euros de credito à habitação, mais 205 milhões de euros do que em igual período do ano passado. É o valor mais alto da década.

No crédito ao consumo, foram concedidos empréstimos num total de 2.824 milhões de euros, desde janeiro, o máximo de sempre.

Em julho de 2018 passou a estar em vigor uma recomendação do Banco de Portugal com regras para restringir a concessão de novo crédito.

Atualizada às 12H27 com mais informação