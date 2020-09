CRS Advogados reconhecida na área de insolvência pelo IFLR 1000

A CRS Advogados mantém em 2020 a posição “other notable” no ranking internacional IFLR 1000 na área de reestruturação e insolvência que foi agora publicado.

A jovem sociedade criada é reconhecida pelo seu trabalho e clientes em reestruturação e insolvência tendo sido indicada pela primeira vez em 2019, juntamente a outras sociedades consideradas notáveis.

A equipa do departamento de Insolvências e que gere o serviço “Programa Renascer – Insolvência e revitalização pessoal e societária” é liderado pela sócia Raquel Galinha Roque e tem estado presente em outros rankings e prémios.

A CRS Advogados criou no primeiro semestre deste ano um site para a área estratégica em Reestruturação e Insolvência. A Cruz, Roque, Semião e Associados iniciou a sua atividade em 2015 com três sócios fundadores, Nuno Pereira da Cruz, Raquel Galinha Roque e Telmo Guerreiro Semião. Atualmente a sociedade “full service” está vocacionada para as áreas de atuação de contratualização e contencioso e focada no direito empresarial.