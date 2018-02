Baixos salários em Portugal são um risco para as famílias

A queda real dos salários em Portugal entre 2010 e 2016, a futura subida das taxas de juro e o aumento do crédito ao consumo e automóvel são riscos que podem causar stress nos orçamentos das famílias, segundo uma análise da agência de notação financeira DBRS.

Num relatório divulgado esta quarta-feira, a agência canadiana aponta que Portugal se encontra no grupo de países em que as famílias apresentam um nível elevado de endividamento, embora tenham vindo a reduzi-lo.

Destaca que Portugal está “exposto a vulnerabilidades relacionadas com elevados níveis de dívida”, como o esperado aumento das taxas de juro, e está também vulnerável a “riscos associados com o aumento de dívida não garantida”, como acontece com o crédito ao consumo e crédito automóvel.

E, ao contrário do que sucedeu em outros países em que os salários reais desceram entre 2010 e 2016 mas já voltaram a crescer, em Portugal a tendência ainda é descendente.

Em Portugal a poupança das famílias está em mínimos enquanto o recurso ao crédito ao consumo e automóvel te vindo a crescer.

“O crescimento baixo de salários limita a capacidade das famílias de melhorar o seu serviço de dívida”, explica a DBRS. E aponta que “o lento aumento dos salários continua a ser um fator para o fraco crescimento do rendimento das famílias em muitos países”, sendo que no caso de países como Portugal, os salários sofreram uma quebra real no período de seis anos até 2016.

A DBRS divide os países analisados em três grupos, com o primeiro a ser constituído pelo grupo de países com maior endividamento das famílias face ao rendimento disponível, incluindo a Finlândia e a Suécia.

Portugal encontra-se no segundo grupo que integra países como a Irlanda, os Estados Unidos e o Reino Unido. No terceiro grupo, o menos vulnerável, estão países como a Áustria e a Alemanha.

A DBRS acrescenta que existe o risco, tal como sucedeu antes da última crise financeira, das famílias contraírem mais crédito.

“O rápido crescimento de dívida das famílias, especialmente quando os níveis de endividamento são altos, está associado com resultados negativos para a economia”, afirma. Além disso, “um choque negativo no crescimento – devido a um abrandamento da economia, aumento de desemprego, subida de juros – pode forçar as famílias a cortar no consumo. Isto é doloroso para famílias com poupaças limitada”, avisa a DBRS.

“Se o choque resultar numa correção dos preços das casas, a redução no rendimento disponível pode intensificar o choque”, adianta.