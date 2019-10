Deputados tentam adiar Brexit. Boris Johnson não quer esperar mais

A emenda de Letwin, que retira o poder ao Governo e proíbe que se avance com medidas sem que sejam votadas pelo Parlamento, foi aprovada este sábado. O resultado mais imediato é forçar o Executivo britânico a pedir um adiamento do Brexit, mas Boris Johnson diz que irá apresentar os documentos que a emenda obriga para que a saída do Reino Unido da União Europeia possa efetivar-se até 31 de outubro.

A emenda de Letwin venceu com 322 votos a favor contra 306 votos contra. No entanto, o primeiro-ministro, Boris Johnson, não quer prolongar a incerteza e diz que o Brexit vai efetivar-se e que não está em condições para pedir um adiamento do prazo à Comissão Europeia.

“Eu não vou negociar um adiamento com a União Europeia, nem a lei a isso me obriga”, disse este sábado o primeiro-ministro britânico depois de os deputados terem votado positivamente a emenda que parecia vir a adiar a saída do Reino Unido da UE mais uma vez.

'I will not negotiate a delay with the EU and neither does the law compel me to do so'@BorisJohnson says he will not request an extension to Brexit https://t.co/CsFRue9gLi pic.twitter.com/vTzQ77atkn — ITV News (@itvnews) October 19, 2019

Johnson garantiu perante os deputados que, ao invés, irá apresentar toda a legislação necessária para a saída e submeter o acordo a votação. “Na próxima semana, o governo vai introduzir a legislação para sairmos da União Europeia para sairmos a 31 de outubro”.

Nessa altura, acrescenta o governante, espera ver os deputados a apoiarem o acordo conseguido com a União Europeia e que, entre outras coisas, define a posição da Irlanda do Norte, que se manterá com livre circulação de bens. “Não há atrasos e vou continuar a fazer tudo para garantir o Brexit a 31 de outubro”, destacou Johnson.

Quem não está satisfeito é o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn. “O primeiro-ministro tem de cumprir a lei”, disse o deputado, sublinhando que a vontade da maioria dos deputados é que haja um adiamento do prazo para o Brexit. “Ele acha que está acima da lei”, disse Corbyn.

Também Jo Swinson, líder dos democratas liberais, destaca que “o mais urgente é que agora o primeiro-ministro cumpra a lei”.

Já o líder do DUP, Nigel Dodds, refere que o partido irá examinar o acordo em detalhe, estando a sua prioridade na manutenção da integridade da união.

O Parlamento britânico continua a debater, desta vez, para perceber se Boris Johnson está ou não legalmente obrigado a pedir a Bruxelas uma extensão do prazo para a saída da UE. De acordo com o jornal The Guardian, o Governo tem agora até às 23h deste sábado para fazer seguir para Bruxelas uma carta a pedir o adiamento do Brexit, mesmo que o primeiro-ministro tenha garantido que não negociará com a UE qualquer adiamento.