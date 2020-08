Despesa de Portugal em I&D bate recorde de 2,9 milhões

A despesa total em I&D em Portugal atingiu um novo máximo histórico de 2, 9 milhões de euros em 2019, muito graças ao esforço empresarial que ultrapassou o setor público. Representa agora 1,4% do PIB e supera os 2,7 milhões do ano anterior. Os dados constam do Inquérito ao Potencial Ciêntífico e Tecnológico Nacional de 2019, hoje divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O crescimento da despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) é particularmente expressivo no sector das empresas, onde cresceu 10% em 2019 (144milhões de euros) e cerca de 51% desde 2015. Este crescimento está associado a uma despesa em I&D pelas empresas que representa já 0,74% do PIB, quando não ia além dos 0,58% em 2015.

Segundo o inquérito, a despesa das empresas em I&D passa a representar 53% da despesa total em I&D (era 46% em 2015 e cerca de 44% em 2009), superando assim, a despesa pública pelo segundo ano consecutivo.

“Os dados reforçam a tendência de crescimento verificada desde 2016 e confirmam o processo de convergência com a Europa” diz a nota de imprensa do ministério. Mostram mostram ainda que a despesa em I&D do Ensino Superior cresce cerca de 5% (56 milhões de euros e 19% desde 2015, atingindo também um novo máximo histórico de 1, 2 milhões de euros.

Número de investigadores sobe 9,6%

“Elemento fundamental da estratégia seguida para o desenvolvimento científico e tecnológico em Portugal é o reforço dos recursos humanos em Ciência e Tecnologia”, refere o ministério liderado por Manuel Heitor. Nesta matéria, o número de investigadores na população ativa continua em alta, sendo cerca de 10 investigadores por mil ativos em 2019 (9,6%), quando medidos em tempo integral, enquanto era 7,4 ‰ em 2015).

Foram registados 50.431 investigadores em equivalente a tempo integral (ETI), mais cerca de 2.779 do que em 2018 (mais 6%), mostrando um crescimento de 11.759 investigadores ETI desde 2015, ou seja, um aumento de 30% nos últimos 4 anos. O Ensino Superior inclui 29.027 investigadores em ETI, representando cerca de 58% do total, enquanto as empresas incluem 19.283 investigadores em ETI, representando 38% do total.