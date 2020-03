Detidos por desobediência sobem para 69, 1509 estabelecimentos encerrados

O número de detidos por desobediência das regras decretadas para o estado de emergência subiu este sábado para 69, com um total de 1509 estabelecimentos encerrados pelas forças de segurança ao alongo dos últimos sete dias, revela novo balanço diário do Ministério da Administração Interna sobre a fiscalização do cumprimentos das regras de circulação em vigor.

“Até às 18h de hoje, foram detidas 69 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência”, informa em comunicado o ministério de Eduardo Cabrita. No mesmo período, junta, foram encerrados 1509 estabelecimentos por incumprimento das normas.

Os dados não incluem ainda as operações de fiscalização rodoviária reforçadas já neste fim de semana para controlar a circulação dos portugueses durante o período das férias da Páscoa.

Durante este período, recorda a nota do governo, apenas são autorizados a deslocar-se os cidadãos que o façam ao abrigo das exceções previstas no dever geral de recolhimento. Estas incluem a aquisição de bens e serviços;,a deslocação para o trabalho; procura de trabalho; deslocações por motive de saúde, acolhimento de vítimas de violência domestica, de tráfico de setes humanos, de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar; e deslocações para assistência de pessoas vulneráveis ou com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes.

O apelo à contenção é mais uma vez retomado, para que a população fique em casa e limite viagens ao estritamente necessário.