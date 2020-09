Doces mas saudáveis. Mafalda Agante lança novo desafio

Novas receitas, doces… mas mais saudáveis e sem perder pitada do sabor. É o que oferece agora Mafalda Agante, repórter apaixonada por doçaria, formada em jornalismo e que criou a marca que a celebrizou: Há alguém mais gulosa do que eu? Neste momento, a marca junta uma app (disponível para Android e iOS), um blogue, livros de receitas (este é o terceiro), uma rubrica semanal na RFM, um canal no YouTube, uma empresa de consultoria gastronómica e catering.

Agora, Mafalda Agante traz sugestões irresistíveis, “que vão deixar miúdos e graúdos a babar”, em formato de livro. Trata-se de uma seleção de receitas “fáceis e deliciosas que a gulosa mais famosa de Portugal confeciona sem utilizar açúcar refinado, sem corantes nem conservantes, sem glúten” – e até há receitas vegan ou sem lactose.

Doce e (Mais) Saudável dá a conhecer as receitas preferidas de “uma gulosa assumida”, opções mais ou menos económicas, “para qualquer altura do ano, para várias ocasiões e gostos: para começar bem o dia, lanches ou piqueniques, para gulosos com pouco tempo, de inspiração tradicional e doces para festividades”, assegura a autora, que aqui partilha doces de “sabor inesquecível” para partilhar com a família e os amigos.