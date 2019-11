É oficial: Google Assistant já fala português (de Portugal)

É uma tendências mais relevantes da era digital atual, promete ser um mercado gigantesco à escala planetária e, agora, ganha pela primeira vez raízes em Portugal. Os assistentes digitais de voz há muito que têm vindo a crescer nos EUA e, depois da Alexa da Amazon ter ganho preponderância inicial, é o Google Assistant da gigante tecnológica que lidera nos tempos mais recentes em número os aparelhos onde está disponível.

Tudo começou com as colunas, pequenas ou grandes, às quais podemos fazer perguntas, marcar lembretes ou eventos, enviar mensagens ou até dar comandos: para ativar o aspirador robô, ligar as luzes ‘smart’ ou descer os cortinados – isto para aparelhos IoT, ligados à internet. Mas com a chegada destes assistentes aos telemóveis – a Apple tem a Siri – as possibilidades aumentam. E, na verdade, seguem-se novos aparelhos ao ponto de podermos dar comandos de voz e pedir conselhos ao portão da garagem.

Agora e depois de alguns testes, a Google Assistant passa a estar disponível em português de Portugal, isto depois de muitos portugueses terem comprado colunas ou usarem o sistema inteligente de voz usando o inglês ou o português do Brasil (que já estava disponível).

Todos os smartphones têm?

O Assistente do Google é, assim, compatível com todos dispositivos Android com a versão Marshmallow ou superior, embora possa demorar algumas horas a estar disponível em todos. Testámos em mais do que um smartphone com Android e, para já, em nenhum aparecia ainda a opção para português de Portugal (Pt-Pt), embora já se consiga ouvir a voz a falar português em certas circunstâncias.

Outra das novidades é que também está disponível em equipamentos iOS (basta descarregar a aplicação “Google” na App Store).

A chegada do português de Portugal promete desbloquear o mercado de “voz”, ligado a serviços associados ao assistente digital, no país.