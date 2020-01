EDP Comercial desce eletricidade em média em 0,4% na tarifa simples

A EDP Comercial vai descer em média em 0,4% os preços da eletricidade na tarifa simples do mercado liberalizado, acompanhando a redução no mercado regulado, segundo fonte oficial da empresa.

Segundo a EDP, a redução a aplicar a partir de 28 de janeiro de 2020 vai corresponder a descidas entre três e 15 euros por ano na fatura do cliente e “decorre do aumento das tarifas de acesso às redes publicado pela ERSE [regulador do setor energético] a 16 de dezembro e da evolução em baixa dos preços da eletricidade no mercado grossista”.

“Esta descida média de 0,4% verifica-se para todos os níveis de potência e todas as opções horárias da carteira EDP Comercial e resulta de uma combinação da variação do preço da potência e da energia, aplicada ao consumo do cliente”, refere fonte oficial.

A mesma fonte exemplifica que para um cliente de ‘perfil 1’ da ERSE – tarifa simples com potência 3,45kVA (kilovoltampere) e consumo anual de 1900kWh – a redução da fatura anual será de três euros, passando de 356 euros para 353 euros, o equivalente a uma descida do preço de 0,9%.

Em dezembro, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou que as tarifas de eletricidade no mercado regulado iriam descer 0,4% para os consumidores domésticos. A descida aconteceu 1 de janeiro.

A redução de 0,4% representa uma diminuição de 18 cêntimos para uma fatura mensal de 43,9 euros, de acordo com as contas divulgadas pelo regulador.