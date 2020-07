EDP. Windfloat Atlantic “já está plenamente operacional”

O Windfloat Atlantic, o parque eólico flutuante desenvolvido pela EDP Renováveis ao largo de Viana do Castelo, “já está plenamente operacional e a fornecer energia limpa à rede elétrica de Portugal”, anunciou a empresa. Com uma capacidade total instalada de 25 MW, é o primeiro parque eólico flutuante semi-submersível do mundo e irá gerar energia suficiente para abastecer o equivalente a 60.000 utilizadores por ano, e permitindo uma poupança de quase 1,1 milhões de toneladas de CO2.

Concluída, com sucesso, a ligação da última das três plataformas ao cabo de alimentação que percorre os 20 quilómetros de distância que separam o parque eólico da estação instalada em Viana do Castelo, a construção do parque está completa. “Desta forma, confirma-se o êxito do projeto iniciado pelo consórcio Windplus – p ropriedade conjunta da EDP Renováveis (54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) e Principle Power Inc (1,2%) – há já uma década, garantindo o acesso aos melhores recursos eólicos em mar alto, até agora inacessíveis”, anuncia a EDP.

O Windfloat Atlantic conta com três plataformas — com 30 metros de altura e uma distância de 50 metros entre cada uma das suas colunas — e que permitem albergar turbinas de 8,4 MW, “as maiores do mundo jamais instaladas numa plataforma flutuante”.

No comunicado, a EDP destaca, ainda, que o êxito do projeto assenta na tecnologia inovadora utilizado, por exemplo, na ancoragem, que permite a sua instalação em águas de mais de 100 metros de profundidade, mas, também, no design, “orientado para a estabilidade em condições climatéricas e marítimas adversas”. A montagem foi feita em doca seca, o que permitiu “importantes poupanças logísticas e económicas”. O reboque das plataformas, construídas nos estaleiros de Setúbal e nos estaleiros de Avilés e Fene, em Espanha, foi feito com o recurso a rebocadores normais.

“Estes avanços, entre outros, destacam a capacidade de o modelo Windfloat Atlantic poder ser reproduzido noutras geografias com mares profundos e outras condições marítimas adversas para a tecnologia eólica offshore tradicional”, explica a EDP.