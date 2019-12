Em 2023, elétricos custarão o mesmo que carros de combustão

Os carros elétricos deverão custar o mesmo que os veículos de combustão interna em 2023, de acordo com o relatório “Electric Vehicle Outlook 2019”, apresentado pela Bloomberg New Energy Finance (BNEF), escreve o Negócios, esta quarta-feira.

Em causa está, essencialmente, a redução dos custos com as baterias e com a massificação das vendas de carros elétricos.

Em 2010, os preços das baterias ultrapassavam os 1100 dólares por quilowatt-hora (kWh) e, desde aí, afundaram 87% em termos reais, para 156 dólares/kWh. A BNEF prevê que o valor reduza para 100 dólares já em 2023.

No ano passado, as vendas de carros elétricos superaram os dois milhões de unidades. O relatório estima que, em 2025, atinjam os 10 milhões, e em 2030, os 28 milhões.