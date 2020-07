Embraer anuncia entrega de 17 aviões no segundo trimestre

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer informou hoje que entregou um total de 17 jatos no segundo trimestre de 2020, quatro aviões comerciais e 13 executivos.

No segundo trimestre de 2020, a Embraer explicou que “entregou menos aviões comerciais e jatos executivos do que em anos anteriores no mesmo período, principalmente, em virtude da pandemia da Covid-19 que afeta todo o mundo”.

No segundo trimestre do ano passado a empresa havia entregado 51 aviões, dado que indica uma queda de 67% nas entregas no mesmo período deste ano.

Em comunicado sobre entregas no segundo semestre do ano, a Embraer frisou que em 30 de junho a carteira de pedidos firmes a entregar totalizava 15,4 mil milhões de dólares (13,4 mil milhões de euros).

No segmento de aviação comercial, a Embraer entregou o E-Jet de número 1.600, uma aeronave comemorativa recebida pela empresa suíça Helvetic Airways.

A companhia da Suíça anunciou uma mudança no pedido com a Embraer, convertendo quatro jatos E190-E2 para o E195-E2, a maior aeronave da família de E-Jets E2.

A fabricante brasileira destacou no comunicado sobre as entregas do segundo trimestre do ano que a Helvetic tem agora oito encomendas para o E190-E2, quatro para o E195-E2, e direitos de compra para mais doze E-Jets E2.

A Congo Airways também alterou uma encomenda feita em dezembro de 2019, originalmente para duas aeronaves E175, com direitos de compra de duas unidades adicionais do mesmo modelo, para uma encomenda de dois jatos E190-E2, com direitos de compra para mais dois aviões.

No segmento de Defesa e Segurança, a Embraer informou que entregou o terceiro avião de transporte multimissão C-390 Millennium de série à Força Aérea Brasileira (FAB).

Da mesma forma que as duas unidades entregues em 2019 e as demais 25 a serem entregues à FAB, a terceira unidade é preparada para realizar missões de reabastecimento aéreo, com a designação KC-390 Millennium.

No segmento de Aviação Executiva, a Embraer anunciou a primeira entrega do novo e aprimorado Phenom 300E para o Dunham & Jones, P.C., escritório de advocacia do Texas, nos Estados Unidos.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com capacidade até 150 assentos e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.