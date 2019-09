Emprego no turismo é jovem, feminino e precário

Tem sido um dos setores mais dinâmicos na criação de emprego em Portugal nos últimos, sobretudo a partir de 2016 quando se verificaram taxas de crescimento anuais superiores ao resto da economia como foi o caso excecional de 2017 quando a subida foi de 15%. De acordo com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares (AHRESP), entre 2015 e 2017, foram criados 50 mil empregos e ainda faltam cerca de 40 mil pessoas.

Mas quem são as pessoas que trabalham neste setor, que qualificações têm e como compara com o resto da economia?

Tal como acontece com o resto da Europa, em Portugal, o turismo cria emprego para as mulheres e para os jovens e caracteriza-se por contratos de tempo limitado superiores aos restantes setores da economia.

De acordo com os dados do Eurostat de 2018, a população empregada no turismo corresponde a 9% do total do emprego em Portugal (439 mil pessoas). Está acima da média europeia, que se situa em 6,5%, e é também um indicador da importância deste setor para a economia nacional.

Analisando mais ao pormenor, a proporção de mulheres a trabalhar em atividades ligadas ao turismo era superior a 53%, quase dez pontos percentuais acima do resto da economia, onde a percentagem de mulheres não chega a metade da força de trabalho (48,9%).

Mas também há outra característica distintiva deste setor. Comparando com o resto da economia, nas atividades relacionadas com o turismo (o Eurostat inclui o transporte aéreo, o alojamento e restauração e as agências de viagem), a proporção de jovens é quase o dobro do emprego total. Em 2018, 11,7% da força de trabalho no turismo correspondia a jovens entre os 15 e os 24 anos, quando no resto da economia fica pouco acima dos 6% (6,1%).

Contratos curtos

A análise do gabinete de estatística da União Europeia (UE) indica também outra característica transversal a toda a UE quando se fala de vínculos laborais.

Nas atividades ligadas ao turismo, há uma maior parcela de pessoas com contratos de duração limitada, comparando com o resto da economia. Neste setor, cerca de 23% dos trabalhadores têm um contrato a prazo, quando no emprego total essa proporção é de 14%.

Também neste aspeto, Portugal compara mal com os restantes parceiros da União e não é só no turismo. Em Portugal, 29% dos contratos no setor do turismo são de duração limitada (emprego temporário), ou seja, seis pontos percetuais acima dos parceiros europeus. Mas, pior é no emprego total em que 22% dos contratos em Portugal são de duração limitada, quando no resto da Europa se ficam pelos 14% – uma diferença de oito pontos.

As atividades relacionadas com o turismo também apresentam uma maior prevalência de trabalhadores com baixas qualificações. Os dados mostram que mais de metade das pessoas empregadas (50,3%) têm até o ensino básico, um valor muito acima do resto da economia, onde a proporção não ultrapassa os 46%.