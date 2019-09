Empresários querem acordos laborais e fiscais alargados na próxima legislatura

A menos de uma semana das eleições legislativas (marcadas para 6 de outubro), os empresários ambicionam que o próximo Executivo consiga alcançar acordos fiscais e laborais alargados de forma a assegurar estabilidade para o tecido empresarial. Os dados do Barómetro Kaizen mostram que, a maioria dos empresários (55%) acredita que o “principal objetivo estratégico para a próxima legislatura deve ser a criação de acordos alargados, nomeadamente ao nível laboral e fiscal, para garantir previsibilidade e estabilidade às empresas”, segundo o comunicado enviado às redações.

Por outro lado, o estudo levado a cabo pelo Kaizen Institute em Portugal, mostra que “40% dos gestores consideram que o próximo Governo deve focar-se em reduzir os elevados níveis de endividamento do país e 38% elegem como prioritária a redução da carga fiscal das empresas”.

A possibilidade de, das eleições sair um parlamento fragmentado, e os efeitos que isso poderá acarretar para os seus negócios divide os inquiridos: 51% acreditam que uma maior diversificação partidária pode ter um impacto negativo; 46% acreditam que essa possibilidade não vai afetar a sua atividade.

Quanto à evolução da economia nacional, a maioria dos empresários (58%) acredita que 2020 vai ser um ano de estagnação. “Apesar disso, os gestores estão ligeiramente mais confiantes na economia portuguesa do que em fevereiro (12,4 pontos numa escala de 0 a 20, contra 12 em fevereiro). Metade estimam que a sua empresa registe um crescimento acumulado de entre 5 e 15% nos próximos três anos”.

Por outro lado, a principal preocupação dos inquiridos centra-se no abrandamento da economia mundial, “com 76% a considerarem que este é o fator externo que mais pode influenciar negativamente a competitividade da sua empresa, seguida da instabilidade política nos países da Europa (40%) e da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China (27%)”.

António Costa, Senior Partner do Kaizen Institute Western Europe, em comunicado, defende que: “Os resultados desta edição do barómetro mostram que, apesar de identificarem alguns riscos, os gestores mantêm a confiança na competitividade das suas empresas. Acredito que isso se deve à avaliação que fazem sobre quão bem preparada está a sua organização para um cenário de desaceleração da economia. Neste cenário, as empresas que forem capazes de se antecipar, olhando para otimização dos seus processos de forma proativa e contínua, estão claramente numa posição de vantagem”.