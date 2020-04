Empresas vão querer escritórios mais pequenos para reforçar teletrabalho

A crise no imobiliário em Portugal dá-se à boleia do teletrabalho e do comércio online, que vai mudar hábitos de empresas e de consumidores, estima a MVGM.

Nunca nada será como antes no mercado imobiliário europeu. Os efeitos da crise provocada pela pandemia, conjugados com a massificação forçada do teletrabalho e das compras online, não só fizeram a procura cair a pique como prometem alterar mesmo a organização de negócios no que toca aos espaços comerciais e de escritório em Portugal.

“A pandemia da COVID-19 provocou uma crise sem precedentes com efeitos profundos no mercado imobiliário europeu”. A conclusão é de um relatório da MVGM, líder europeia do setor de gestão imobiliária com presença em 10 países, que produziu um relatório com dados sobre as medidas extraordinárias tomadas pelos diferentes governos.

No caso de Portugal, a MVGM estima que “as empresas vão repensar a sua política de teletrabalho e reforçá-lo, reduzindo a procura por espaços de escritórios”. Algumas empresas tenderão a procurar espaços menores, para acomodar uma menor quantidade de funcionários em trabalho presencial, enquanto “as que estiverem a expandir o negócio vão procurar fazê-lo no mesmo espaço”, já contando com o recurso ao trabalho remoto, refere o relatório.

Estas tendências vão gerar uma quebra na procura, pressionando os preços para baixo e adiando os investimentos em novos edifícios, levando outros a serem revistos.

No segmento comercial, as perspetivas estão igualmente longe de serem animadoras. A MVGM prevê que “muitos comerciantes não consigam reabrir as suas lojas no espaço de três meses, sem a ajuda dos seus senhorios”. E, mesmo com essa ajuda e outros apoios a serem concedidos pelo Governo, as estimativas apontam para que haja um aumento de espaços comerciais vagos no mercado.

Por outro lado, “tudo aponta para a continuação do crescimento das vendas online, que acelerou desde o Estado de Emergência, o que vai obrigar os centros comerciais a adaptarem-se a esta nova realidade mais depressa do que tinham previsto”.

Todas estas alterações vão ter impacto na logística das empresas. O aumento do comércio online, das últimas semanas pode ter implicações no comportamento futuro dos clientes, obrigando as empresas a procurar espaço de armazéns em localizações estratégicas, para potenciar a entrega de encomendas.

Para Miguel Kreiseler, Managing Director da MVGM Portugal, “a pandemia provocada pelo novo Coronavírus apresenta grandes desafios para o mercado imobiliário. Acreditamos que neste novo contexto surgirão oportunidades ligadas à logística, reformulação dos grandes espaços comerciais e implementação alargada do teletrabalho, favorecendo o mercado imobiliário português num futuro próximo, com estrangeiros a procurar residência no nosso país pela segurança e bom clima, trabalhando à distância. Estas inovações poderão assumir-se como cruciais no regresso ao crescimento”.