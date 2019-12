Engie Portugal adquire 100% do capital da Ikaros Hemera

A Engie Portugal adquiriu 100% do capital da empresa empresa especializada em sistemas solares fotovoltaicos exclusivamente para o mercado empresarial Ikaros Hemera, que detém uma capacidade instalada superior a 30 MWp (megawatt pico) e mais de 20 MWp sob sua gestão, “posicionando-se como líder na energia solar fotovoltaica descentralizada em Portugal”, anunciou a empresa em comunicado.

“Trata-se de uma aquisição estratégica para a Engie em Portugal, alinhada com a sua ambição de liderar a transição energética carbono zero, num setor com elevado potencial de crescimento. A Ikaros Hemera é uma referência nacional na energia fotovoltaica, atuando em exclusivo no mercado empresarial, setor onde detém uma quota de mercado de cerca de 10%.”, acrescentou ainda a Engie Portugal.

Por seu lado, a Ikaros Hemera “ganha uma capacidade acrescida para desenvolver projetos inovadores e para investir nas instalações dos clientes”. Segundo Pedro Cruz, CEO da Engie Portugal, “a Ikaros Hemera continuará a instalar sistemas fotovoltaicos no modelo chave-na-mão, mas o nosso objetivo é ir mais além, oferecendo aos nossos clientes soluções integradas, que podem incluir o investimento, a manutenção e a otimização das instalações”.

A Engie Portugal informou que Duarte Caro de Sousa, fundador e Diretor Geral da Ikaros Hemera, continuará ao leme da empresa nesta nova fase de consolidação e crescimento da sua atividade. A Ikaros Hemera é especialista na engenharia, desenvolvimento, instalação e operação de sistemas solares de média e grande dimensão, em clientes empresariais, tendo uma forte presença na indústria, no retalho, na logística e na agricultura. Alguns dos maiores sistemas solares do país em regime de autoconsumo (para empresas como a Ikea, Jerónimo Martins, entre muitas outras) foram instalados pela Ikaros Hemera, refere o comunicado.

O Grupo Emgie é um player global do setor da energia, com uma forte presença em Portugal, país onde é o segundo maior produtor de eletricidade e um dos principais operadores em serviços de eficiência energética. O Grupo Eengie é também um player nas energias renováveis, detendo uma capacidade de produção renovável superior a 25 GW (gigawatts) em todo o mundo.