Entrevista ao CEO do Novo Banco. António Ramalho fala da polémica auditoria

O CEO do Novo Banco, António Ramalho, é o protagonista de uma grande entrevista que fica disponível este sábado com o Dinheiro Vivo (que sai com o DN e JN) e também na TSF (às 13h).

O responsável aborda toda a polémica em torno da auditoria ao BES/Novo Banco.

O relatório da auditoria especial feita pela Deloitte foi ontem divulgado no site do Parlamento na sua versão expurgada de dados considerados confidenciais pelo Novo Banco. O relatório, datado de 31 de agosto, foi enviado pelo Novo Banco à Assembleia da República na passada sexta-feira, nesta versão ‘truncada’.

Foram detetadas falhas que geraram perdas para o Novo Banco: entre os prejuízos já ocorridos depois da resolução do BES, em agosto de 2014, estão os decorrentes de falhas na análise de risco em créditos concedidos a construtoras; as perdas com estes empréstimos ascendiam a 271,1 milhões de euros no final de 2018. A Deloitte aponta ainda o dedo a outras operações que geraram perdas, incluindo a venda de imóveis a desconto pelo Novo Banco, sem que o banco explicasse os motivos para o preço de venda.

