Escócia vai colocar Portugal na “lista negra”, diz a BBC

A Escócia vai anunciar que Portugal deixa de fazer parte da lista dos países seguros, de acordo com a BCC, que cita fontes oficiais do governo escocês. A Escócia passou a exigir quarentena às pessoas que chegam da Grécia a partir de hoje, mas sobre Portugal não tomou decisão nesta quinta-feira.

Esta quinta-feira, o Reino Unido, através do ministro dos Transportes, disse que, para já, Portugal não sai da lista segura do corredor aéreo mas deixou o aviso que tal poderá mudar a qualquer momento. O País de Gales divergiu e colocou Portugal na “lista negra” com exceção para Açores e Madeira – esta é a primeira vez que o governo de Gales adota restrições diferentes das de Inglaterra, determinadas pelo governo britânico.

A BBC diz Portugal será adicionado à lista de quarentena da Escócia a partir do fim de semana, segundo fontes do governo escocês. Significa que os viajantes que cheguem à Escócia oriundos de Portugal terão de fazer quarentena de 14 dias.

BREAKING: Portugal will be added to Scotland's coronavirus quarantine list from this weekend https://t.co/SGSO0rQ6ve — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 3, 2020

Segue assim o exemplo de Gales. Este país decidiu retirar Portugal da lista de países isentos de quarentena, mas mantém a Madeira e Açores, anunciou o ministério da Saúde do governo autónomo, que pela primeira vez aplicou regras diferentes do Governo britânico.

O ministro da Saúde galês, Vaughan Gething, disse ter considerado o relatório do Centro de Biossegurança Comum sobre os países que representam um risco para a saúde pública devido à pandemia covid-19.

“Decidi retirar Portugal continental (os Açores e a Madeira permanecerão isentos), Gibraltar, Polinésia Francesa e as ilhas gregas de Mykonos, Zakynthos, Lesvos, Paros e Antiparos e Creta da lista de países e territórios isentos”, acrescentou.

As medidas entram em vigor às 04:00 de sexta-feira, 04 de setembro.