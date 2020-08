Alarme em Espanha: 2935 casos covid num só dia

O número de contaminados por covid-19 disparou hoje em Espanha, que contabilizou 2.935 casos em apenas 24 horas, e fez soar todos os alarmes.

Madrid é a comunidade mais afetada e regista 842 novas infecções. No segundo e terceiro lugar de preocupação estão, respetivamente, o País Basco, com 545 casos e Aragón com 418. O balanço de mortes registadas nestas comunidades só no último dia é de 26.

É neste contexto que oito comunidades autónomas estão a ponderar a hipótese de seguir o exemplo da Galiza, ontem anunciado, e proibir fumar nas ruas movimentadas e esplanadas, sem distâncias de segurança. As Canárias anunciaram hoje que vão também seguir por essa via e impor o uso obrigatório de máscara nas ruas.

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Emergências e Alertas de Saúde do Ministério da Saúde, garantiu esta quinta-feira que é importante “manter a pressão” e explicou que “setembro vai ser um momento de risco, porque os grupos que não tiveram contato vão encontrar-se novamente ”. O porta-voz da Saúde defendeu que em Espanha não há risco de colapso sanitário, já que neste momento “apenas 3% das camas são ocupados por pacientes com covid”.

A pandemia ultrapassou já os 20,6 milhões de infetados no mundo e mais de 750.000 pessoas morreram de covid-19.

Em vários países europeus, a situação também suscita preocupação crescente. Nas últimas 24 horas, a França somou quase o dobro de casos do dia anterior, 2.524 e mais 25 surtos, que aumentaram para 217. Pelo segundo dia consecutivo, o Reino Unido ultrapassou as mil infecções e acrescentou 77 mortes. Já o governo italiano pediu às regiões que testassem viajantes da Espanha, Grécia, Croácia e Malta para o coronavírus, devido ao aumento de surtos causados por pessoas que passaram férias nesses países. E a Alemanha registou nesta quarta-feira o maior número de infecções desde o início de maio, com 1.226 novos casos.