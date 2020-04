Estrelas no maior evento musical global em tempo de pandemia

Trinta e cinco anos depois do histórico Live Aid, contra a fome em África, o maior evento musical global em tempos de pandemia vai acontecer já no dia 18 e tem a curadoria de Lady Gaga, anunciou esta tarde a Global Citizen, responsável pela organização do “One World:Toguether at Home”.

O evento vai ser transmitido pela MTV Portugal e une algumas das maiores estrelas e lendas internacionais na luta contra a COVID-19. Lady Gaga, Billie Eilish, Stevie Wonder, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, J Balvin, John Legend, Paul McCartney e muitas outros figuras do mundo do espetáculo dão a voz e o corpo a esta causa num formato singular para apoiar e celebrar os profissionais de saúde de todo o mundo.

Apresentado por Jimmy Fallon, Jimmu Kimmel e Stephen Colbert, o espetáculo vai angariar fundos para o COVID-19 Solidarity Response Fund da OMS. Ao longo da transmissão especial haverá testemunhos reais de profissionais de saúde e famílias de todo o mundo. A angariação de fundos também beneficiará instituições de solidariedade regionais que fornecem comida, abrigo e serviços de saúde aos mais necessitados.