Estudar em universidades inglesas vai ser mais caro a partir de 2021

Estudantes da União Europeia (UE) que desejam estudar numa universidade inglesa vão ter de pagar matrículas mais altas, como outros estudantes estrangeiros, a partir do ano académico de 2021, devido ao ‘Brexit’, anunciou hoje o governo britânico.

Os estudantes internacionais representam uma fonte importante de rendimento para as universidades britânicas, já que costumam pagar o dobro – ou até mais nos estabelecimentos mais prestigiados – das 9.250 libras (10.206 euros) pagas pelos britânicos e, até agora, pelos estudantes da UE.

Após a saída oficial do Reino Unido da UE, no final de janeiro, os estudantes dos 27, dos outros países do Espaço Económico Europeu e da Suíça “não serão mais elegíveis” para as condições financeiras concedidas aos britânicos “para cursos iniciados durante o ano académico de 2021/2022”, segundo a secretária de Estado das Universidades, Michelle Donelan, em comunicado escrito à Câmara dos Comuns.

Esses estudantes estrangeiros que iniciarem os estudos universitários em 2020/2021 não são afetados por esse aumento, nem os cidadãos irlandeses.

Como a educação é da responsabilidade de cada região, esta medida diz apenas respeito à Inglaterra e não se aplica à Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

As universidades britânicas estão a enfrentar um défice significativo desde o início da pandemia de covid-19 e temem que o próximo ano académico seja ainda pior, se os lucrativos estudantes internacionais reagirem negativamente à crise.

Em 2018/2019, um em cada cinco estudantes no Reino Unido era estrangeiro, o segundo destino universitário preferido, depois dos Estados Unidos, de acordo com a sua organização representativa, Universities UK (UKK).

Em relação à participação britânica no programa europeu de intercâmbio de estudantes Erasmus, o governo disse que deseja continuar a participar depois do ‘Brexit’, mas acrescentou que as negociações ainda estão em andamento com Bruxelas.