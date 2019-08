Excedente externo da Zona Euro recua em junho para 20,6 mil ME

O excedente do comércio internacional de bens da zona euro recuou em junho para os 20,6 mil milhões de euros, face aos 22,6 mil milhões de euros do mesmo mês de 2018, divulgou hoje o Eurostat.

De acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), em junho, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo atingiram os 189,9 mil milhões de euros, o que representou uma queda de 4,7% em termos homólogos, já que em junho do ano passado haviam atingido os 199,3 mil milhões, tendo também as importações recuado 4,1%, de 176,6 mil milhões para 169,3 mil milhões de euros.

No acumulado dos primeiros seis meses do ano, a zona euro viu o seu excedente da balança comercial externa de bens atingir os 102,2 mil milhões de euros, abaixo do valor de 103,6 mil milhões que se registou em idêntico período no ano passado.

Já a União Europeia a 28 registou, em junho, um excedente de 6,1 mil milhões de euros no seu comércio internacional de bens, o que representa também um recuo em termos homólogos (em junho de 2018 o excedente atingira os 7 mil milhões).

As exportações da UE para o resto do mundo recuaram 4,4%, para os 164,5 mil milhões face a junho de 2018 (172,1 mil milhões), e as importações baixaram 4,2% para os 158,3 mil milhões de euros (contra 165,2 mil milhões um ano antes).

No período entre janeiro e junho, a UE agravou o défice da sua balança comercial externa para os 9,2 mil milhões de euros, face ao de 2,2 mil milhões de euros no período homólogo.