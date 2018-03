Fábrica António Estrela. O novo fio da meada

A sinização da manufactura e a quebra no número de encomendas travou a fundo a produção de lãs e os 400 trabalhadores da época mais áurea do negócio não eram, em 2002, mais de 40.

Francisco Afonso recusou-se a deixar bater a porta da fábrica, adquirida pelo pai e onde cresceu. Investiu as suas economias e reinventou o negócio no interior do país. Parou a laboração de todos os setores da fábrica, deixando apenas um. E, naqueles 10 mil metros quadrados que ali estavam disponíveis instalou um espaço de cultura, onde um colectivo de artistas e designers dá agora “nova roupagem” à lã e ao negócio.

Faz-se ali um pouco de tudo: roupa, casacos, peluches, tudo para “reaproveitar os fios e tecidos da fábrica”. Os produtos estão à venda em vários espaços na Covilhã, onde existem duas lojas, uma delas dentro da fábrica, que também está aberta ao público e, em dois hotéis da região, para aproveitar a vinda dos turistas, que apreciam cada vez mais a reinvenção de um setor tradicional.