Facebook lança fundo de 2,75 milhões para apoiar jornalismo europeu

Através das iniciativas Facebook Journalism Project (FJP) e Centro Europeu para o Jornalismo (EJC), a rede social vai criar um fundo de emergência no valor de três milhões de dólares (2,75 milhões de euros) para apoiar o jornalismo na Europa.

Através de uma publicação partilhada online, é indicado que será o “EJC a dirigir este fundo de emergência que o Facebook está a investir em organizações de pequenas e médias dimensões e em jornalistas nos países mais afetados para ajudar os negócios a acompanhar esta crise de covid-19 nas comunidades locais”.

É ainda indicado que será o EJC a decidir quem é que poderá receber apoios, já que estará encarregue do estabelecimento dos critérios de acesso, independentemente do Facebook. O comunicado detalha também que “os apoios não estão dependentes do uso de ferramentas e produtos do Facebook”. O EJC atribuirá os apoios à cobertura jornalística da covid-19 e fundos de apoio para “que as organizações possam escalar”.

É indicado que estes fundos poderão ser usados para desenvolver “newsletter dedicadas à covid-19, levantamento de paywall, contratação de mais jornalistas freelance ou criação de comunidades locais ou eventos online”, é indicado.

“Os jornalistas estão a disponibilizar uma cobertura essencial com recursos mínimos, profundamente afetados pelo impacto comercial da covid-19”, indica Adam Thomas, diretor do EJC. “Sem apoio urgente, os media locais e comunitários não vão ter disponibilidade para lutar contra a desinformação e informar os cidadãos.”