Falta de apoios a sócios-gerentes deixa maioria de empresários sem rede

Se não for disponibilizado um apoio de Estado para os sócios gerentes corremos o risco de deixar a maioria dos empresários portugueses sem rede para enfrentar os efeitos desta pandemia. O alerta é do presidente da CIP, António Saraiva, lembrando que, infelizmente, muitos tendem a pensar nos empresários como grandes magnatas. “Não estamos a falar da Galp e da EDP, mas de 97% das empresas que são pequenas e micro-empresas, gente que vive do seu trabalho, que emprega até dez trabalhadores, que está aflita porque vai para três semanas com as portas fechadas e perderam abruptamente qualquer fonte de receita, ao mesmo tempo que viram as encomendas canceladas”.

O presidente da CIP falava na última quarta-feira na estreia do programa Estado da Nação, da TSF e do Dinheiro Vivo, que pretende ser um guia para as empresas lidarem com a pandemia, todas as semanas, nos próximos dois meses, em parceria com o Santander Portugal.No debate moderado pela diretora do DV, Rosália Amorim, participaram ainda o economista e professor do ISEG João Duque, o diretor da Nova SBE, Daniel Traça, e o economista-chefe do Santander Portugal, Rui Constantino. Todos apelaram à adoção de medidas “mais rápidas, mais robustas e mais simples” para salvar os empregos e as empresas.

Também o economista João Duque defendeu a criação de um apoio semelhante ao lay-off para sócios-gerentes. “Quando olhamos para o dono de um café ou restaurante, não faz sentido que os seus empregados estejam em casa a receber e ele, que tem créditos para pagar, e uma parte dos salários para pagar, não possa ter apoio nenhum.” O quadro é ainda mais premente quando se sabe que são os empresários que têm de adiantar o dinheiro aos funcionários ao abrigo do lay-off e esperar que a Segurança Social reembolse, não se sabendo se os prazos serão cumpridos, adiantou.

São precisos 20 a 30 mil milhões

As empresas portuguesas vão precisar de 20 a 30 mil milhões de euros em apoios para enfrentar os efeitos da crise transmitida pela pandemia covid-19. A estimativa é do presidente da Confederação Empresarial de Portugal, que, por essa razão considera claramente insuficiente a linha de crédito de 7 mil milhões de euros anunciada pelo governo. “É um terço do que é necessário.”

Para António Saraiva “o governo podia ter sido mais célere e ido mais longe” mesmo descontando a burocracia de Bruxelas e o quadro absolutamente disruptivo em que nos encontramos. “Primeiro avançou com uma medida de 200 milhões que imediatamente se percebeu que não chegava, depois reforçou com 60 milhões para o turismo, que ficou esgotado, anunciou em seguida 3 mil milhões, que já se percebeu que não chega, e está a anunciar mais 7 mil milhões, que igualmente não vão chegar.”

Mais, António Saraiva considera que, perante a gravidade da situação, estes apoios não devem ser a crédito. “Vamos ter de dar dinheiro a fundo perdido quer às famílias quer às empresas.” Porque estar apenas a protelar encargos com moratórias não resolve e se não houver uma flexibilização na calendarização desses prazos ainda se corre o risco de as empresas terem de suportar num só mês várias despesas atrasadas e entrarem em colapso, explica.

Ponto de honra para a CIP é que o Estado dê o exemplo de pagar imediatamente. “Não é dizer que vai pagar, mas pagar de facto a enorme quantidade de dinheiro que deve às empresas.” Trata-se, por exemplo, de injetar na economia aquilo que já está aprovado no Portugal 2020.

Mais vale errar por excesso do que por defeito

Também Daniel Traça, diretor da Nova SBE, exorta o governo a avançar já com a artilharia pesada para evitar uma crise económica pandémica e prolongada. “Há aqui algum medo do governo de errar e usar um instrumental demasiado agressivo para aquilo que a situação exige, mas não deve ter medo de ser demasiado agressivo, porque neste caso mais vale errar por excesso do que por defeito.”

Para evitar um cenário de crise prolongada por falências e muito desemprego, “o governo não deve ter medo nem outra preocupação que não seja assegurar os postos de trabalho das pessoas e que a economia esteja pronta a reagir assim que a epidemia passar, com toda a força”, considera o dean da Nova SBE. Apesar de contemporizar com a excecionalidade da situação, Daniel Traça defende que o governo devia avançar já com tudo o que tem.

Estamos a viver uma crise de consumo

Em total sintonia com os colegas de debate, João Duque considerou que “a prioridade para já deve ser estancar a perda da capacidade produtiva, que tem o potencial de ser muito grande”. Por muito que vá ser diferente a nossa vida, “na organização do trabalho e noutras matérias (como a Europa repensar a sua produção), o que devemos tentar preservar é o emprego”. Segundo o economista e professor do ISEG, o consumo é a variável económica com maior impacto na destruição de emprego, que ainda é mais intenso nos períodos de crise. “Estamos a ter uma clara crise de consumo, com potencial para gerar muito desemprego.” Mas “este desemprego deverá ser de curto prazo e não deverá mudar muito a estrutura produtiva”.

Dito isto, “há que usar muitos fundos para manter as pessoas e os postos de trabalho, pagando-lhes o que for preciso para que as empresas arranquem logo que isso seja possível”.

Para João Duque deve-se “deixar para uma segunda fase o investimento público para relançar a economia” – numa referência implícita a grandes projetos, como o aeroporto do Montijo. “Não faz sentido pedir agora ao Estado obras que imponham a mobilidade de pessoas se o próprio governo está a pedir para ficarem quietas.”

Por outro lado, e mesmo reconhecendo que o governo não pode fazer tudo o que quer sem negociar com Bruxelas, o economista considera que lhe cabe ir pedindo autorização, adiantando-se.

Banca à espera de definições

Questionado sobre a agilidade da resposta da banca aos novos instrumentos disponibilizados às empresas, como as moratórias de crédito, o economista-chefe do Santander Portugal considera que uma parte importante passa pela operacionalização das próprias linhas por parte do Estado e pela forma como as venha a definir. “A partir do momento em que esse processo esteja operacionalizado, os bancos estão todos a trabalhar para poder levar esse crédito às empresas.”

Portanto, “temos aqui duas dinâmicas que vão no mesmo sentido de apoio, mas que funcionam de forma diferenciada. De um lado, as moratórias, que são importantes porque os bancos têm o poder de decidir automaticamente sobre a concessão dessa moratória e dar às empresas e famílias liquidez automática. Pode ser sobre capital e sobre juros, pode ser só sobre capital – como são as moratórias que os bancos definiram. Do outro lado, há uma parte operativa dos bancos, que tem que ver com a análise de risco de crédito”, e é preciso que do ponto de vista administrativo estejam definidos nas linhas os critérios de acesso às mesmas. “Não estando essa parte definida, os bancos não podem tomar decisões”, explica Rui Constantino.

O que se espera é que também a burocracia seja reduzida o mais possível. Já temos uma linha Covid, a inicial dos 200 milhões de euros, no sentido de a operacionalizar e pôr no terreno o mais rapidamente possível.

Resposta em 24 horas

Tentando responder à ansiedade de muitos clientes, o responsável do Santander esclarece que, desde que cumpram as condições que estão estabelecidas, de imediato – enquanto não dá uma resposta formal – o banco dará a moratória e, portanto, a suspensão do prazo de pagamento do capital. O que a banca, incluindo o Santander, está a fazer é uma moratória de capital, mantendo-se o pagamento dos juros. Uma vez definidas as condições de acesso, a moratória passa a definitiva.

Espera-se que o processo seja relativamente rápido. Já está online há alguns dias e, portanto, o processo de decisão por parte do banco, que já fez pré-avaliação de todos os clientes, dá a resposta o mais rapidamente possível. “Vamos tentar que seja em 24 horas, pode ser que no máximo seja em 48 horas.” Até que haja uma resposta, assume-se que a moratória está em vigor até à validação. Um segundo ponto que o Santander está a aplicar, é igualmente o comprometimento de não alteração das linhas de crédito. Portanto, quer as linhas que existem quer as que não estejam utilizadas (clientes empresas e particulares) podem fazer a mobilização dos fundos que estão autorizados e, desta forma, contribuir para uma mais rápida reposição da liquidez, que permita às empresas continuar a fazer face às suas responsabilidades nesta conjuntura particularmente difícil.

Rui Constantino deixa ainda um desabafo: “Estamos numa situação extraordinária e vemos as autoridades a agir como se fosse uma situação mais ou menos normal, quando estamos a ver que a duração dos efeitos vai ser muito mais prolongada.” E precisa: “As moratórias e as linhas de crédito ajudam a compensar uma perda do rendimento que ocorre num curto espaço de tempo. Ora aquilo que vai acontecer é uma perda efetiva de riqueza e temos de assegurar que essa perda não se transforma numa forma permanente da capacidade de gerar riqueza.”

A morosidade nas decisões das autoridade nacionais e comunitárias, a que se refere Rui Constantino, exaspera António Saraiva. “Dá a ideia de que os dirigentes e os responsáveis com capacidade de decisão ainda não perceberam que estamos numa situação completamente nova e que por isso temos de ser rápidos, expeditos, imaginativos.

E mesmo que furemos algumas regras para salvar o emprego e a economia, é urgente que se removam estas barreiras – depois logo se trata dos incumprimentos”, referiu.