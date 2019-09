Famílias com 2 filhos e crianças até três anos vão pagar menos IRS, promete PS

O Partido Socialista está a apostar forte no Programa de Estabilidade para baixar os impostos sobre os rendimentos caso vença as próximas eleições de outubro, sobretudo o IRS das famílias através da revisão e alteração dos escalões em vigor.

As mais beneficiadas serão assim as famílias com filhos até aos três anos, que tenham pelo menos um irmão, de acordo com uma nota do PS enviada ao Jornal de Negócios e ao Expresso. Estas terão uma majoração adicional em sede de IRS, escreve o Negócios.

Ou seja, neste momento as famílias com crianças até aos três anos têm já uma dedução fixa de 600 euros por dependente, além de uma majoração de 126 euros por criança. Com um segundo filho, a majoração passará assim para os 300 euros. Este alívio da carga fiscal custará ao PS 51 milhões por ano na próxima legislatura.

Assim, além dos 200 milhões de euros que já estavam previstos, o PS vem agora anunciar a duplicação do valor, para os 400 milhões de euros, que serão destinados na próxima legislatura a baixar este imposto. No total, serão 51 milhões de euros por ano para esta medida, durante quatro anos.

Diz o Negócios que o PS promete ainda reforçar o cheque dentista para crianças entre os 2 e os 6 anos de idade. Caso seja aproveitada a 100%, a medida custará 15 milhões por ano.