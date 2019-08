Fisco alerta para mensagens fraudulentas

A Autoridade Tributária está a alertar os contribuintes portugueses para o envio de mensagens eletrónicas fraudulentas por um remetente que se faz passar pelo fisco. Em alerta publicado no Portal das Finanças, explica-se que a situação verificou-se com alguns contribuintes, com a mensagem a reencaminhar para sites maliciosos. O aviso é para que não se siga o link incluído no e-mail recebido.

Segundo o alerta, o remetente pretende assumir a identidade da Autoridade Tributária, usando o endereço portaldasfinancas.3aqb9@.pt, e sugere um link para uma falsa fatura eletrónica relativa a um débito registado pelo sistema do fisco. A ligação para essa falsa fatura é, afinal, um isco para conduzir tráfego a sites maliciosos.

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no link sugerido. Em caso algum deverá efetuar essa operação”, avisa a Autoridade Tributária.

É ainda aconselhada a consulta de um folheto informativo sobre segurança informática disponível do Portal das Finanças.