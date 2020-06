FlixBus retoma viagens de Portugal para o estrangeiro

A FlixBus retoma gradualmente a partir de quarta-feira a operação internacional a partir de Portugal, na sequência da abertura oficial das fronteiras, com viagens de autocarro para Espanha, França, Luxemburgo, Suíça e Alemanha, num total de 94 destinos europeus. A lotação está limitada a dois terços da capacidade de cada autocarro.

“A partir de 01 de julho, com a abertura oficial das fronteiras com Espanha, a rede expandirá para cerca de 94 destinos” a partir de 71 cidades portuguesas, adianta a empresa em comunicado de imprensa divulgado esta terça-feira, explicando que serão privilegiados “os destinos mais procurados pelos passageiros para regressar a casa (estudantes) e por pessoas que precisem de passar fronteiras por motivos profissionais”.

Após ter retomado, em maio, a rota Lisboa-Guimarães, a FlixBus diz ter implementado, para garantir viagens seguras, novos processos e medidas para proteger passageiros e as equipas a bordo, tendo ainda desenvolvido uma ferramenta tecnológica que indica a lotação do autocarro aos passageiros na plataforma ‘web’ em tempo real, no momento de aquisição do bilhete.

Os passageiros terão de utilizar máscaras de proteção dentro dos autocarros e o embarque passa a ser feito pela porta traseira, onde será disponibilizado desinfetante. As casas de banho estarão fechadas, o que levará a “paragens adicionais” durante a viagem. Também não haverá venda a bordo de bebida e de comida.

Em fevereiro, com a integração da operação da Eurolines e da Socitransa, a FlixBus tinha anunciado a expansão da sua rede internacional, ampliando a oferta de serviços de transporte autocarro de longa-distância a partir de Portugal.