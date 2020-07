Galp. Goldman Sachs recomenda ‘venda’

A Galp Energia anunciou, esta segunda-feira, prejuízos de 22 milhões de euros no primeiro semestre (52 milhões negativos só entre abril e junho), resultados “em linha com as expectativas, num trimestre desafiante”, diz a Goldman Sachs, que mantém a recomendação ‘venda’ para os títulos da petrolífera.

O preço-alvo também não sofre alterações, em relação à recente avaliação, no fim do primeiro trimestre: são 12 euros, que correspondem a um potencial de 15,9% face aos 10,35 euros a que a Galp encerrou na sexta-feira. Hoje abriu a 10,38 euros, mas está a cair 1,55% para 10,19 euros.

No comunicado ao mercado, a Galp dá conta de um decréscimo de 18% na refinação no primeiro semestre, para 40,2 milhões de barris, bem como de uma quebra de 28% nas vendas de produtos petrolíferos e de 31% no gás natural. As vendas de eletricidade à rede mantiveram-se em linha com o período homólogo.