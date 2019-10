Gasóleo desce dois cêntimos para a semana, gasolina mantém preço

Depois de na semana passada os combustíveis – tanto a gasolina como o gasóleo – terem baixado 1,5 cêntimos por litro, de acordo com fontes do setor, já na próxima segunda-feira quem for abastecer o depósito vai deparar-se com uma descida de dois cêntimos no gasóleo (de 1,382 para 1,362 euros por litro), enquanto o preço da gasolina deverá manter-se estável nos 1,5 euros por litro, de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Para abastecer um depósito médio de 50 litros, os clientes terão de gastar na próxima semana pouco mais de 68 euros no caso do gasóleo e 75 euros no caso da gasolina.

No gasóleo, esta é a segunda descida consecutiva, sendo que este combustível não registava uma tendência de queda desde meados de agosto, altura em que Portugal atravessou a segunda greve dos camionistas de matérias perigosas.

Já a gasolina tem mantido o seu preço estabilizado e ligeiramente em queda, exceto na semana do ataque a duas refinarias de petróleo localizadas na Arábia Saudita.