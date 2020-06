Global Media Group volta a liderar ranking de sites de notícias em Portugal

Os dados publicados pelo ranking netAudience da Marktest, a análise de audiências online mais utilizada pelo mercado português, referente a maio confirmam o Global Media Group (GMG) como o grupo de media preferido dos consumidores portugueses de informação online, o que acontece pelo terceiro mês consecutivo. Passaram pelos diferentes sites do grupo mais de 4,35 milhões de pessoas.

Entre os resultados dos títulos do Global Media Group, destaque para o Jornal de Notícias, que ocupa o segundo lugar do ranking – com 3.425.609 leitores a terem visitado o site do JN, em maio -, atrás do Correio da Manhã (3.696.961).

O Diário de Notícias subiu três posições e surge agora no 7.º lugar, entre os sites de media mais visitados em Portugal, com 2,3 milhões de leitores no mês de maio.

O Dinheiro Vivo ocupa o 16.º lugar, com mais 1,7 milhões de leitores. Segue-se a TSF (20.º lugar), O Jogo (21.º), Diário de Notícias da Madeira (22.º), Delas (27.º), Motor24 (29.º), Men”s Health (36.º), Açoriano Oriental (38.º), Jornal do Fundão (39º), Volta ao Mundo (40.º), Women”s Health (42º), Plataforma Media (43.º) e V Digital (46º), completam o universo de títulos do Global Media Group neste ranking netAudience.

O jornal Público anunciou entretanto a decisão de abandonar este ranking netAudience, “por não se rever nos critérios” do mesmo, criticando o facto de não ser suficientemente “valorizada a fidelidade dos leitores às respetivas publicações” e de não serem contabilizados os acessos feitos a partir de outros países.