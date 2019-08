Google acaba com era dos doces. Novo Android chama-se ’10’

A Google oficializou o nome da próxima versão do sistema operativo Android, até aqui conhecido como Q. Ao contrário do habitual, a escolha não está ligada à área dos doces: Android 10 foi a designação escolhida.

Marshmallow, Nougat, Lollipop… Assim têm sido alguns dos nomes das versões do sistema operativo Android ao longo da última década. Esta quinta-feira, a Google anunciou numa publicação que há mudanças na linha, com a escolha de Android 10 para nome oficial.

Numa publicação assinada por Sameer Samat, vice-presidente da área de gestão de produto Android, a Google dá algumas indicações sobre as mudanças. “Vamos mudar os nomes dos nossos lançamentos. A nossa equipa de engenharia tem escolhido sempre nomes internos para cada uma das versões que estão ligados a saborosas sobremesas, em ordem alfabética”, é indicado.

Leia também | Android Q. As principais novidades da nova versão do sistema operativo

“A tradição tem sido uma parte divertida dos lançamentos anuais, também a nível externo. No entanto temos recebido indicações de que o nome nem sempre é compreendido pela comunidade a um nível global”.

Além disso, a mesma publicação indica também que há diferenças entre os diferentes idiomas não ajudavam a transmitir na perfeição a ideia de ordem alfabética entre as diferentes versões – para os novos utilizadores, a tarefa era ainda mais complicada. Por isso, a empresa prefere adotar uma designação mais simples e numérica.

A mudança não vai afetar só o nome: também há mudanças na própria imagem da marca Android. O conhecido robô mantém-se, mas há alterações a nível de cor. “Também alterámos o logotipo de verde para preto. É uma pequena mudança, mas descobrimos que o verde era difícil de ler, especialmente para pessoas com deficiências visuais”, nota a publicação.

A Google indica que as mudanças vão ser mais notórias ao longo das próximas semanas, à medida que se aproxima o lançamento da nova versão do Android.

A gigante da Internet lançou o sistema operativo Android em 2008, com o smartphone HTC Dream. O lançamento diversificou o mercado dos telefones e, hoje em dia, o Android é o sistema operativo dominante no mercado, com presença ativa em mais de 2,5 mil milhões de dispositivos, desde smartphones, tablets, televisores ou relógios inteligentes e muito mais.