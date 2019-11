Governo reforça papel do hidrogénio na versão final do PNEC2030

O Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, garantiu que na versão final do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) que será entregue em Bruxelas até ao final de 2019, haverá um reforço da aposta no gás natural renovável. A aposta na eletrificação vai manter-se, mas será dada uma atenção redobrada ao gás renovável, nomeadamente biometano e hidrogénio a partir de resíduos e biomassa, mas também com forte aposta do aproveitamento dos baixos custos de produção de energia renovável.

A garantia foi dada pelo governante no seminário “Gás Natural: A solução de mobilidade na transição energética”, promovido pela GASNAM que teve lugar no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa.

João Galamba reconheceu no seu discurso a importância do gás natural na transição energética para uma economia mais sustentável, em particular no que se refere à introdução de gases verdes como biometano e hidrogénio.

De acordo com Victor Cardial, delegado da GASNAM em Portugal, a associação sublinhou o reconhecimento que foi expresso pelo Secretário de Estado Adjunto e da Energia sobre a importância do gás Natural na transição energética para uma economia mais sustentável, em particular no que se refere à introdução de gases verdes como o biometano e o hidrogénio. “A GASNAM já tinha apresentado na consulta pública sobre o PNEC a sua visão sobre a relevância da introdução na estratégia de descarbonização os gases renováveis e a criação de certificados de origem que possibilitassem uma transição suave. A constatação que a eletrificação total não é possível nem adequada e que o investimento em gases renováveis será apoiada pelo Governo vem de encontro às posições defendidas pela GASNAM há vários anos e torna clara a relevância do gás natural e das suas infraestruturas para uma energia mais sustentável e com baixas emissões já no curto prazo”.

Francisco López, Presidente da GASNAM, referiu que “gás de baixo carbono, biometano e hidrogénio devem ser elementos necessários do mix de energia que descarbonizará o transporte. Portugal deve continuar a ser um exemplo na luta contra as alterações climáticas e, para isso, deve continuar a aumentar o seu compromisso com combustíveis alternativos.