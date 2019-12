Governo vai avançar com a taxa de rotatividade

Apesar de a regulamentação da taxa de rotatividade não constar da lista de matérias lançadas para cima da mesa da concertação social, o Governo garante que o assunto irá ser discutido “a curto prazo”, sem referir datas, noticia o Negócios, esta quinta-feira.

A contribuição adicional por rotatividade excessiva foi aprovada no Parlamento em julho com o objetivo de penalizar as empresas que mais recorrem à contratação a termo do que a média do seu setor. Apesar de a taxa só ser cobrada no ano seguinte (2021), é aplicada em função das contratações do próximo ano (2020).

“É intenção do Governo apresentar aos parceiros sociais, a curto prazo, o que está a ser preparado relativamente a esta matéria, de modo a concluir a regulamentação a tempo útil e a aferir os indicadores setoriais de modo às empresas situarem-se no respetivo setor”, referiu fonte oficial do Ministério da Segurança Social, citada pelo mesmo jornal.