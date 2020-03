Governo vai pagar parte do salário a pais que fiquem em casa com os filhos

O Governo vai criar um “mecanismo especial” para garantir os salários dos pais que precisem de ficar em casa com os filhos até aos 12 anos de idade por causa do encerramento das escolas.

“Vamos criar um mecanismo especial que assegure a remuneração parcial em conjunto com as entidades patronais de forma a minorar o impacto negativo no rendimento das famílias nestas situações”, afirmou o primeiro-ministro da residência oficial, depois de receber todos os partidos com assento parlamentar.

António Costa lembrou que “a lei prevê o apoio à remuneração dos trabalhadores por conta de outrem que tenham de dar apoio familiar, assim como remunera as situações de baixa. Mas a lei não prevê nenhuma medida para situações como esta que entrará em vigor na próxima segunda-feira que tem a ver com o encerramento das atividades presenciais dos estabelecimentos educativos”, havendo necessidade de avançar com estas medidas.

Ainda se desconhecem os pormenores deste apoio, ou que percentagem será assegurada pelo Estado e pela entidade empregadora. Esses detalhes ainda vão ser afinados na reunião do Conselho de Ministros que decorre esta noite. Para já, sabe-se que será dirigido em especial a pais com crianças até aos 12 anos de idade.

Já para o pessoal médico do Serviço Nacional de Saúde e segurança serão aprovadas outras soluções específicas. “Serão adotadas medidas especiais para apoiar os profissionais de saúde, forças de segurança, serviços de emergência e outros profissionais que também tendo filhos são imprescindíveis à continuidade do seu funcionamento e atividade”, indicou o primeiro-ministro, acrescentando que “para garantir o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, a segurança de todos e o socorro que é essencial é necessário encontrar medidas alternativas ao apoio residencial”.

Escolas, discotecas e centros comerciais

Além das escolas, o primeiro-ministro anunciou o encerramento de discotecas, a redução da lotação máxima dos restaurantes, a limitação do número de pessoas em centros comerciais e serviços públicos e a proibição de desembarque dos passageiros estrangeiros de cruzeiros.

“Vamos determinar o encerramento das discotecas e estabelecimentos similares, reduzir em um terço a lotação máxima de cada estabelecimento de restauração de forma a aumentar o espaçamento entre os diferentes clientes, vamos determinar a limitação da frequência de centros comerciais ou de serviço públicos para que a sua frequência se adeque ao espaço de cada um sem que haja um excesso de pessoas simultaneamente dentro do mesmo espaço”, esclareceu.

De acordo com o primeiro-ministro, o governo vai também “determinar a proibição de desembarque dos passageiros de navios de cruzeiro, que poderão continuar a aportar para efeitos de reabastecimento, com a exceção dos residentes em Portugal”.

“Tal como já foi determinado em relação à região norte, será estendida a todo o país a limitação de visitas a lares de idosos”, anunciou ainda.

