Grandes podem ajudar PME a não cair

As medidas tomadas pelo Governo, depois de ouvidos os partidos, tranquilizaram só em parte a população. A sensação de medo continua a crescer à medida que os casos de contágio aumentam.

Algumas medidas são de efeito escasso ou duvidoso. Veja-se o caso de reduzir a um terço a lotação dos restaurantes. Quem vai controlar as entradas, vai haver um polícia a cada porta? E qual a distância segura dentro de um restaurante, sendo que muitos dos espaços são pequenos e com mesas coladas umas às outras? Terá esta medida o objetivo de descartar responsabilidades? Ou seja, se falirem e mandarem os trabalhadores para o desemprego, a culpa não é da decisão do governo… Também os shoppings vão ter uma lotação limitada e quem a irá controlar as entradas?

É altura de fazer perguntas. Muitas perguntas. Até porque já não estamos no início do surto, mas num estado de alerta máximo de pandemia.

As medidas do governo são boas, fazem sentido, mas em breve terão de ser alargadas. E poderiam ter chegado mais cedo? Sim. Fazendo um inquérito rápido pelas grandes empresas portuguesas, a maioria já tinha começado a atuar desde janeiro, acreditando na premissa de que a globalização chegou para o bem e para o mal. Ainda assim, passarão por várias dificuldades devido à contração económica que já começou e anseiam pelas notícias do governo e dos bancos relativas a eventuais moratórias (sobre este tema, vale a pena ler a entrevista do presidente da APB, Faria de Oliveira, nas páginas 4 e 5).

Por fim, para ajudar a salvar as PME deixo aqui um apelo às grandes empresas nacionais e estrangeiras instaladas em Portugal: é importante que estas organizações, e que têm maior folga, mantenham as suas avenças e prestação de serviços eventuais para com as de menor dimensão, de modo a que o tecido empresarial não colapse. Manter as retribuições durante o período de tempo de emergência nacional é uma decisão de responsabilidade social. Em tempo de guerra viral, tal como “não há partido do vírus e do antivírus”, também não deve haver meias medidas. Portugal não pode virar uma Itália.