Aos 16 anos a jovem ativista ambiental sueca tornou-se na mais jovem Pessoa do Ano para a revista Time. A publicação norte-americana anunciou a decisão no programa matinal Today e foi revelada inclusive a capa, cuja foto foi tirada em Portugal.

O discurso de urgência face às alterações climáticas, exigindo aos políticos para agirem face aos relatórios científicos, tornou Greta Thunberg a personalidade mais eficaz na luta por medidas para contrariar o que é já apelidado de crise climática. A Time resume a sua influência da seguinte forma: “o poder da juventude”.

“Ela tornou-se na maior voz num dos assuntos mais relevantes para o planeta este ano, vindo de um sítio desconhecido para liderar um movimento mundial”, explicou o diretor da Time, Edward Felsenthal, que revelou também tratar-se da escolha mais jovem para personalidade do ano.

É um dos maiores fenómenos sociais dos últimos anos. Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, mais conhecida apenas por Greta Thunberg, a jovem ativista ambiental sueca de 16 anos – faz a 3 de janeiro 17 invernos – passou por Lisboa há duas semanas e, ao contrário do que se pensava inicialmente, acabou por ficar quase três dias. Na altura não se sabia, mas o momento também foi aproveitado para tirar fotografias para a conceituada revista Time, no que parece ser a zona da Quinta da Marinha, em Cascais.

A jovem sueca, que tem o síndrome de Asperger, criou a iniciativa Fridays for Future em agosto de 2018. E o que é? Uma greve estudantil às sextas-feiras que se tornou também numa série de manifestações de jovens estudantes contra a falta de medidas para combater as alterações climáticas. Entretanto também participou, ainda com 15 anos, numa Ted Talk e, já em setembro, o seu discurso nas Nações Unidas tornou-se num fenómeno viral que popularizou a hashtag #HowDareYou (como se atrevem).

O sucesso mundial da iniciativa que se espalhou pelas redes sociais esteve bem longe de envolver o típico conteúdo publicado pelos maiores influenciadores digitais, com fotos bonitas e cuidadas de sítios paradisíacos, bem pelo contrário. Foram as mensagens e a determinação da jovem sueca que fizeram deste um evento global com milhões participantes em dezenas de cidades e tornaram em Greta uma influenciadora para milhões de jovens (e não só) por todo o planeta.

A popularidade online e no mundo real promete continuar a crescer, mesmo que em Lisboa a jovem de 16 anos tenha admitido que não sabe ainda quais serão os próximos passos, nem tão pouco se vai seguir uma carreira ligada ao ativismo ambiental.

Neste artigo resumimos o impacto nas redes sociais da jovem sueca, que se tornou num fenómeno dos tempos atuais da era digital mas que tem algumas semelhanças com o ativismo dos anos 1960 e cuja ação já resultou num processo judicial que preocupa alguns políticos.