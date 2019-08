Greve dos motoristas em direto. Motoristas deixam de cumprir serviços mínimos

10:35

Bárbara Silva

Rede REPA Geral e Prioritária já tem postos sem combusível

De acordo com a plataforma online Já não dá para abastecer, a rede de emergência de postos de combustível (REPA) já regista a ocorrência de bombas paradas sem qualquer tipo de combustível, um cenário de que o ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, afirmou que não deveria acontecer.

Por volta das 10 da manhã desta segunda-feira, primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, 22 postos de abastecimento da REPA Geral (acessível a todos os portugueses) já estavam secas, ou seja, sem qualquer tipo de combustível disponível para abastecimento.

Na Grande Lisboa, são três os postos da REPA Geral sem combustível – Estoril, Rinchoa e Seixal. No Algarve, região com apenas 21 postos na REPA, dois deles (Albufeira e Ferreiras) já não têm qualquer tipo de combustível. No Porto, não há combustível nas bombas da REPA em Grijó, Rio Tinto e Maia.

Já na REPA prioritária (onde só há postos Galp e de mais nenhuma petrolífera) são sete as bombas inativas. No Algarve, é o caso da Galp do Vale da Azinheira. Em Lisboa, trata-se da Galp em Birre, Cascais, e da Galp do Laranjeiro. No Grande Porto, todas as bombas REPA prioritárias têm combustível.