Importações de calçado da China duplicaram em cinco anos

As importações portuguesas de calçado chinês mais do que duplicaram nos últimos cinco anos, para um total de 97 milhões de dólares, em 2018, correspondentes a 23,6 mil pares de sapatos.

Os dados são do World Footwear Yearbook 2018, a publicação anual da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS), que, como o nome indica, faz a radiografia do sector a nível mundial. Um negócio que movimentou, em 2018, cerca de 142 mil milhões de dólares em exportações, um novo recorde absoluto. A produção cresceu 2,7% face ao ano anterior para 24,2 mil milhões de pares, qualquer coisa como 3,1 pares por cada habitante da terra.

E quase nove em cada dez pares de sapatos foram fabricados na Ásia. A China continua a ser o líder incontestado da indústria, destaca o World Footwear, mas a sua quota de mercado caiu dois pontos percentuais para 55,8%. No top 10 dos maiores produtores só há um europeu: a Itália.

Portugal é o 21º maior produtor de calçado do mundo, mas o 19º maior exportador em volume (84 milhões de pares). Em valor, ascende à 13ª posição do ranking mundial, com 2.257 milhões de dólares em 2018. O calçado de couro continua a ser a grande aposta dos industriais nacionais, valendo 69% das exportações, e, por isso, Portugal ascende ao 8º lugar no ranking dos maiores exportadores de calçado de couro do mundo. O plástico e borracha e os materiais têxteis valem 13% e 9% das exportações, respetivamente.

E é provavelmente este tipo de produtos que as empresas portuguesas estarão a importar, designadamente da China. Dos 66 milhões de pares de sapatos comprados ao exterior em 2018, pelos quais o país pagou 756 milhões de dólares, 40% foi calçado de tecido e 38% de plástico ou borracha. Não admira, por isso, que o preço médio de importação seja de 11,54 dólares, contra os 26,78 dólares que custa, em média, cada par de sapatos exportado pelas empresas portuguesas.

Espanha continua a ser o principal mercado de importação de calçado, com 32% de quota em volume (21,2 milhões de pares) e 36% em valor (275 milhões de dólares), mas em segundo lugar está a China, com uma quota até maior em volume, 36%, correspondente aos 23,6 milhões de pares importados deste país asiático, mas apenas 13% em valor (97 milhões de dólares). Nos últimos cinco anos, as compras à China cresceram 107% correspondentes a um aumento de 50 milhões de dólares.

“É muito frequente existirem, por questões logísticas e fiscais, importações de empresas espanholas, com origem na Ásia, que são realizadas através de Portugal. E o inverso também acontece. Por isso as importações nacionais com origem em Espanha têm um preço relativamente baixo para o preço médio de exportação espanhol (20,07 dólares o par). Há calçado com destino a um dos países que passa pelo outro. Os montantes em valor acabam por não ser muito significativos, mas em quantidade são muitas vezes expressivos. Este é um dos fenómenos do qual resulta que já há alguns anos exportamos mais calçado do que o que produzimos (84 milhões de pares exportados em 2018 contra 80 milhões produzidos)”, refere o diretor de comunicação da APICCAPS.

Mas Paulo Gonçalves admite, também, que parte deste crescimento nas importações da China tem a ver com a necessidade de complementar a oferta nacional. “A indústria portuguesa é muito forte no segmento de calçado de couro e, em particular, no calçado de inverno, pelo que não será de admirar que algumas empresas procurem complementar a sua oferta de verão, de sandálias e afins, com produtos importados”, refere.

Quanto às exportações, nada de novo na tabela dos principais parceiros comerciais, liderados por França, Alemanha, Holanda, Espanha e Reino Unido. Em conjunto, estes cinco mercados asseguram 61,6 milhões de pares e 1.558 milhões de dólares, ou seja, 74% das exportações portuguesas de calçado em volume e 68% em valor. O preço médio de exportação cresceu 0,9% face ao ano anterior e cifrou-se nos 26,78 dólares por par.